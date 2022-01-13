Комарова: статус соцпредпринимателя нужно подтверждать не чаще раза в несколько лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова предложила изменить частоту подтверждения статуса социального предпринимательства. Такой шаг приведет к устойчивости, надежности, росту вложений, определенности бизнеса в данной сфере, сообщила она в четверг на сессии Гайдаровского форума.

В настоящее время социальным предпринимателям необходимо подтверждать свой статус ежегодно. Это, в частности, ведет к неопределенности бизнеса, снижению уверенности в реализации долгосрочных проектов, желании инвестировать значительные суммы.

"Я полагаю, что и закон, и соответствующий приказ Министерства экономического развития [о социальном предпринимательстве] нужно в этом отношении [сроках частоты подтверждения статуса соцпредпринимателя] откорректировать. И перейти, как минимум, на трехлетний, по аналогии с реестром малого и среднего предпринимательства, тем более что у нас данные о деятельности юридических лиц оцифрованы. <…> Эффекты понятны - устойчивость, надежность, вложения, определенность", - сказала Комарова.

По ее словам, действующие сейчас требования - один из факторов, закрывающих дальнейшее развитие социального бизнеса. "Нужно ежегодно подтверждать статус социального предпринимателя на фоне, когда у нас трехлетнее бюджетное планирование, пятилетнее программирование, проектный подход, когда проект, как правило, не разрабатывается на один год. Если мы с вами хотим успеха от социального предпринимательства, то какая может быть уверенность у бизнес-структуры, что он больше или меньше рискует, когда все расписано на один год", - отметила глава Югры.

Она также сообщила, что разделение на социально ориентированные некоммерческие организации и предпринимательство, когда речь идет о решении социально значимых задач, понижает эффективность применения тех и других инструментов. Она отметила, что за шесть лет в Югре количество социальных предпринимателей на рынке выросло более чем в два раза - с 23% до 52%. При этом она добавила, что этот результат нужно очень взвешенно оценить для дальнейшего развития. "Здесь, очень многое зависит от федеральной повестки на этот счет", - резюмировала она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.