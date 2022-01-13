Оверчук: объем внешней торговли ЕАЭС по итогам 2021 года составит около $800 млрд

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2021 года составит примерно $800 млрд. Об этом заявил в четверг заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, выступая на Гайдаровском форуме.

"Произошел рост внешней торговли. Здесь мы достигаем рекордных значений, порядка 800 млрд долларов, видимо, будет 2021 год, из них порядка 70 млрд долларов - это торговля между странами союза. Здесь мы тоже видим рост, причем этот рост идет как в денежном выражении, так и в физическом выражении", - сказал он.

Как отметил Оверчук, рост объемов торговли идет более опережающими темпами внутри союза, чем вовне. "Все это говорит о том, что союз действительно позволяет странам мобилизоваться, позволяет странам получать те выгоды, которые дает наш общий большой рынок, и, соответственно, развиваться дальше", - добавил он.

По словам зампреда, в рамках ЕАЭС необходимо и далее наращивать развитие сотрудничества в сфере высоких технологий, в частности в авиации. "Здесь, конечно же, мы видим развитие проектов с Казахстаном, с Белоруссией, с Киргизией, Арменией для того, чтобы авиационные разработки в области гражданской авиации, которые есть сегодня у России, становились нашими общими. Тогда на этих самолетах будут летать все, и у всех будет интерес поддерживать эту отрасль", - указал он.

Оверчук также отметил развитие совместных проектов в области сельскохозяйственного машиностроения и в транспортно-логистическом направлении, где важную роль играет Казахстан.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в сфере экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.