Глава Чувашии: кадровый резерв является универсальным инструментом для движения экономики

ТАСС, 13 января. Движение экономики регионов возможно ускорить с помощью кадрового резерва. Такое мнение в четверг высказал глава Чувашии Олег Николаев на сессии "Современный руководитель: от компетентности к зрелости" Гайдаровского форума.

"Если вернуться в замечательную советскую историю нашей страны, на мой взгляд, в это время было два универсальных инструмента, которые в целом двигали экономику: это кадровый резерв и научная организация труда. Научная организация труда - это не сегодняшняя тема, а вот кадровый резерв - это ровно то. Когда определялись конкретные позиции, и под них изначально подбирались люди и соответствующим образом их развивали", - сказал он.

Николаев уточнил, что тем самым уже к определенному периоду человек был готов для того, чтобы возглавить процесс, вести его и нести за него ответственность. "А самое главное - взять риски и определенным образом в какие-то моменты даже разрывать устоявшиеся границы для того, чтобы было это как раз векторное развитие в том или ином направлении, которое необходимо для корпорации либо для страны, в зависимости от того, где находится человек", - добавил он.

В свою очередь, глава города Ханты-Мансийск Максим Ряшин отметил, что воспринимает опыт как инструмент достижения управленческой зрелости. "Причем опыт не как временная категория, а как ситуативная. Человек может быть помещен в определенную ситуацию, в определенную среду, в которой он опыт приобретает очень быстро", - пояснил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.