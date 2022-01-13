Оборот туротрасли Мурманской области за 2021 год составил более 5 млрд рублей

ТАСС, 13 января. Оборот туристической отрасли Мурманской области за 2021 год составил более 5 млрд рублей, это одна из самых быстрорастущих отраслей экономики в регионе. Об этом в четверг сообщил глава Заполярья Андрей Чибис в ходе Гайдаровского форума.

"Туризм - одна из самых быстрорастущих отраслей экономики [Мурманской области]. Это более 5 млрд рублей оборот, который отрасль получила по прошедшему году. Это предварительные оценки. Для нас это очень четкая точка роста и возможность строить большие проекты", - сказал Чибис на дискуссионной площадке "Карта гастрономической России".

Губернатор Мурманской области отметил, что развитие туризма в регионе начиналось не как развитие отдельной отрасли экономики. "Для нас важно было создать среду для того, чтобы наша семья, живущая в Мурманской области, после трудовых будней в выходные могла доехать в Дальние Зеленцы, в Териберку, в Хибины покататься на лыжах, на Терский берег в Умбу съездить, чтобы это было доступно нашему человеку", - пояснил он.

Андрей Чибис также подчеркнул, что Русский Север, Арктика и Мурманская область, в частности, предоставляют уникальный туристический опыт. "Такой продукт, такую природу ты за границей не получишь, либо тебе нужно будет очень далеко за очень дорого лететь", - резюмировал он.

Ресторатор и президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов, который был модератором дискуссии, поддержал губернатора Мурманской области в уникальности регионального турпродукта, отметив, что о нем необходимо больше рассказывать на федеральном уровне. "Продукт, который у вас, я считаю, что он уникальный. Мы недостаточно о нем знаем по всей России", - подчеркнул Миронов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.