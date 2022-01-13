Аграрии Новгородской области в 2021 году получили более 600 млн рублей господдержки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 января. /ТАСС/. Свыше 600 млн рублей в рамках государственной поддержки получили сельхозтоваропроизводители Новгородской области в 2021 году. Министерство сельского хозяйства Новгородской области отметили в числе лучших региональных ведомств, которые своевременно и в полном объеме довели до сельхозтоваропроизводителей средства господдержки, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Сельхозтоваропроизводителям Новгородской области в 2021 году было перечислено 608,3 млн рублей, из них 393,5 млн рублей - из федерального бюджета. На комплексное развитие сельских территорий было направлено 106,5 млн рублей. Доля федеральных средств составила 66,2%. <...> Новгородская область - один из 17 субъектов России, которые полностью освоили средства федерального бюджета на развитие сельского хозяйства и сельских территорий", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, в 2021 году Минсельхоз России перечислил регионам 151,5 млрд рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 149,9 млрд рублей, что составляет 99% от общего объема.

"Своевременное освоение бюджета стало возможным, благодаря трем факторам. Первое: финансирование было открыто в феврале. Это позволило оказать погектарную поддержку аграриям к началу весенне-полевых работ. Второй фактор - это своевременное предоставление документов со стороны сельхозтоваропроизводителей. И третье: выделение дополнительных средств из областного бюджета - более 33 млн рублей были направлены на погектарную поддержку и приобретение техники сельскохозяйственными организациями и крестьянскими фермерскими хозяйствами", - подчеркнула министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская, чьи слова приводятся в материале.