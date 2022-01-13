Бюджет Татарстана потерял порядка 30 млрд рублей из-за отмены льгот для высоковязкой нефти

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Татарстан потерял порядка 30 млрд рублей из-за отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти. Об этом заявил в четверг президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Гайдаровского форума, где обсуждались вопросы развития бюджетного федерализма.

"По прошлому году мы потеряли порядка 30 млрд из-за того, что изменили, высоковязкую нефть приравняли к классической нефти. То есть тепловым методом мы добываем, а налоги платим, будто классическим методом добываем. Нас не услышали. Но это наш бюджет, мы потеряли налог на прибыль", - сказал Минниханов.

Он отметил, что нефтяные компании, в свою очередь, потеряли инвестиционную составляющую.

Осенью 2020 года Минфин лишил нефтяников льгот при разработке запасов высоковязкой нефти, после чего "Лукойл" и "Татнефть" заявили, что их освоение стало убыточным. Позднее Минфин принял решение, что для сверхвязкой нефти будет создана отдельная группа по НДД с 2024 года. Однако нефтяники и Минэнерго сообщали, что это слишком отдаленная перспектива и в течение 2021-2023 годов компании будут нести от этих проектов убытки, что скажется в том числе на объеме инвестиций. Вице-премьер Александр Новак говорил, что вопрос о более раннем переводе сверхвязкой нефти на НДД будет еще обсуждаться.