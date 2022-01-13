Минниханов: доходы Татарстана растут медленнее ВРП из-за перетекания налогов в центр

ТАСС, 13 января. Доходы Татарстана выросли в 2,4 раза за 11 лет, при этом валовый региональный продукт вырос в 3,2 раза, что связано с перетеканием налоговой базы в федеральный бюджет. Такое мнение высказал глава республики Рустам Минниханов на сессии Гайдаровского форума, где обсуждались вопросы развития бюджетного федерализма.

"2010 год и 2021 год - валовый региональный продукт вырос в 3,2 раза. Был 1 трлн, а стал 3 трлн 200 с лишним по прошлому году. Доходы выросли, к сожалению, только в 2,4 раза. Те шаги, которые предпринимаются нашими коллегами, которые отвечают за федеральную часть, то есть, идет некий переток. Понятно, что есть регионы, которые надо поддержать", - сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстан серьезно вкладывается в федеральный бюджет. "Я понимаю, что у федерального бюджета тоже большие задачи. Здесь надо находить нам общие компромиссы", - сказал Минниханов.

Вместе с тем он отметил, что в последние годы идет активная работа с инфраструктурными программами и национальными проектами.

Доктор географических наук, специалист в области социально-экономического развития регионов России, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич предложила рассмотреть возможность отмены некоторых обязательств для регионов. "Мы страна с большим перераспределительным государством. Если мы не можем поменять пропорции сильно, может, мы от каких-то обязательств освободим регионы, которые выглядят сейчас трудно подъемными? Например, страховые платежи за неработающее население", - сказала Зубаревич.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.