"Далур" получил возможность сместить центр добычи урана в Курганской области в Шумиху

ТАСС, 13 января. АО "Далур" (входит в холдинг "Атомредметзолото", АРМЗ) планирует в 2022-2023 годах начать смещать центр добычи урана в Курганской области в Шумихинский район, начав строительство инфраструктуры и дальнейшую отработку залежей урана на Восточной, Дальневосточной и Дюрягинской залежах на Хохловском месторождении. Это стало возможным благодаря переводу постановлением правительства РФ необходимых для добычи урана участков в категорию "земли промышленности", сообщил в четверг начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АРМЗ Юрий Мурашко.

АО "Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом подземного выщелачивания. Оно разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное), чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.

"Сейчас на Хохловском месторождении ведется отработка Центральной и Западной залежей. Изменение категории земель позволит нам начать строительство инфраструктуры и дальнейшую отработку еще трех залежей - Восточной, Дальневосточной и Дюрягинской. Таким образом, уже в 2022-2023 годах центр уранодобычи Курганской области начнет перемещаться в Шумиху. Именно здесь будет добываться основной объем стратегического металла", - приводятся в сообщении слова первого замгендиректора "Далура" Камола Кадырова и уточняется, что постановлением правительства РФ в категорию "земли промышленности" переведены участки, необходимые предприятию для добычи урана и находящиеся в границах лицензии АО "Далур".

Отмечается, что на прошедших в Шумихе общественных слушаниях местные жители одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа.

"В 2022 году на месторождении будет создано около 60 новых рабочих мест. <…> В Шумихинском районе продолжается строительство новой прирельсовой базы АО "Далур". Под нагрузку поставлена подстанция 110/10 кВ, готов к приему химикатов склад химреагентов, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне, продолжается строительство подъездных железнодорожных путей к прирельсовой базе. Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана АО "Далур" на сегодняшнем уровне", - рассказал Мурашко.