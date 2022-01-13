Названы самые популярные услуги на "Авито" в 2021 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Топ популярных услуг на "Авито" в 2021 году возглавили ремонт, переезды и уход за собой на дому. Об этом сообщается в аналитике "Авито Услуги".

"Бьюти-процедуры на дому, обустройство дома под офис и переезды оказались в топе по всей стране в 2021 году. По сравнению с 2020 годом рейтинг востребованных услуг немного изменился. В частности, услуги в области садовых работ и благоустройства загородных участков, проведение интернета и настройка телеком-оборудования оказались в нем ниже, чем в прошлом году. Более востребованными стали услуги специалистов по установке техники и уходу за животными. На "Авито Услугах" мастера могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению, тогда в его профиле появится специальный бейдж "Документы проверены", что может служить для пользователей дополнительной гарантией добросовестности исполнителя", - считает руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков.

Помощь в переезде

Коронавирус сделал россиян более мобильными. Весной жители страны переезжали на дачи или в съемное жилье за городом либо у моря, а осенью возвращались обратно. Более того, по всей стране возросла популярность онлайн-покупок и продаж различных товаров и услуг. Поэтому категория "Транспорт, перевозки" в 2021 году стала лидирующей по востребованности - на нее пришлось около 35% всего спроса на "Авито". В таких городах, как Сургут, Киров, Ярославль, а также в Москве, перевозки составляют около 40% всего рынка услуг.

На втором месте по уровню спроса (21% от всех запросов клиентов) - услуги в области ремонта и строительства. Большинство запросов на ремонтные и строительные работы приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, там подобными услугами интересуются в 3-5 раз больше, чем в других областных центрах.

Бьюти-услуги

На третьем месте по уровню спроса (11% от всего рынка услуг) - услуги в области красоты и здоровья. Потребители чаще обращаются к мастерам напрямую - за год спрос на услуги в области красоты и здоровья на "Авито" вырос на 65%. Чаще всего подобными предложениями интересуются москвички, петербурженки, жительницы Краснодара, Казани и Ростова-на-Дону.

Четвертое место по востребованности (около 6% спроса) заняли услуги по ремонту и обслуживанию техники. Увеличение расходов домохозяйств в целом по всему миру и популярное движение zero waste во многом привели к росту осознанности потребления среди жителей страны. Все больше россиян предпочитают починить сломавшийся телефон, принтер или компьютерную мышь вместо покупки новых, причем обратившись к частному мастеру: за год спрос на такие услуги вырос на 32%. По количеству соответствующих запросов от пользователей также лидировали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань.

Услуги по уборке

Пятое место по уровню спроса (4%) заняли услуги по уборке. Устав от постоянного поддержания уюта и чистоты на удаленке (особенно если в семье есть дети, которые регулярно уходят на карантин), россияне стали чаще отдавать эти занятия на аутсорс. По сравнению с 2020 годом спрос на уборку вырос на 82%, она поднялась на один пункт в рейтинге самых востребованных услуг. Чем больше город и чем более он развит экономически, тем чаще его жители вызывают клининг. Пятерка городов, где самый большой спрос на уборку: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону.

Где выросли цены

В четырех из пяти топ-категорий по уровню спроса цены не изменились в сравнении с 2020 годом. По большей части это сервисные услуги с низким порогом входа на рынок. А вот в тех категориях услуг, где необходимо специализированное оборудование или расходные материалы, особенно импортные, цены поднялись. В целом по стране наиболее заметен рост цен на полиграфические и рекламные услуги (+67% за год), кейтеринг (+35%), производственные услуги и аренду оборудования (+25%). Также выросли цены на охранную деятельность, курьерские поручения и деловые услуги.

"Мы прогнозируем дальнейшее неравномерное развитие рынка услуг в зависимости от географии - в крупнейших экономических центрах, таких, как Казань или Ростов-на-Дону, сервисная сфера более разнообразна, и жители будут заказывать у частных исполнителей и небольших компаний услуги "не первой необходимости". В то же время в мегаполисах наиболее "лакомые" кусочки рынка услуг, такие, как перевозки или курьерская доставка, захватывают агрегаторы, а в маленьких городах, где им невыгодно работать, такие услуги как раз представляют собой нишу для развития малого бизнеса, по крайней мере на ближайшие год-два", - резюмирует руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков.