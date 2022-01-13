Кудрин предложил передать Центру полномочия регионов по соцвзносам на детей и пенсионеров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Расходные полномочия российских регионов по уплате в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) страховых взносов на детей и пенсионеров можно передать в федеральный центр для улучшения межбюджетных отношений. Об этом на Гайдаровском форуме в четверг заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Сегодня <…> важнейшая задача - какие-то расходные полномочия передать на уровень федеральный, то есть чтобы федеральный [центр] взял это себе как дополнительные по сути полномочия и оставил часть ресурсов субъектам. Такими полномочиями мы называем оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население. По прошлому году таких средств, которые заплатили все субъекты Российской Федерации в [Фонд] ОМС, было 783 млрд [рублей]", - сказал он.

По словам главы Счетной палаты, две трети от этой суммы пришлись на важнейшие категории населения: детей и пенсионеров. Так, за детей и подростков было уплачено 305 млрд рублей, за пенсионеров - 267 млрд рублей, уточнил глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что выплата пенсий - это федеральные полномочия. "Человек попадает в пенсионную систему или получает пенсию уже автоматически в рамках федерального закона. В этом смысле и платить за него могла бы Федерация", - считает он. Аналогичный подход возможен, по мнению Кудрина, и в отношении страховых взносов на детей.

Как полагает председатель Счетной палаты, эта мера позволит оставлять в регионах больше ресурсов для их развития и сгладит большую дифференциацию в доходах субъектов РФ.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.