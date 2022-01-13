Научно-образовательный кластер на Хайнане привлек 23 университета из КНР и других стран

ХАЙКОУ /Китай/, 13 января. /ТАСС/. Экспериментальная зона международного образования и инноваций Лиань в Линшуй-Лиском автономном уезде на Хайнане заключила договоры о сотрудничестве с 23 университетами Китая и других стран. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

С кластером сотрудничают 10 китайских высших учебных заведений. Среди них Пекинский университет, Юго-Восточный университет города Нанкин, Нанькайский университет города Тяньцзинь и Университет электроники и технологий города Чэнду. Также с экспериментальной образовательной зоной подписали договоры 13 зарубежных вузов, в частности канадский Университет Альберты, британский Университет Глазго, Стокгольмская школа экономики, а также американские Ратгерский университет, Университет Райса и Университет штата Мичиган.

Администрация образовательного кластера рассчитывает, что в осеннем семестре 2022 года количество студентов в зоне международного образования достигнет 1 тыс. человек.

Экспериментальная зона международного образования и инноваций расположена на полуострове Лиань на юго-востоке острова Хайнань. Это один из 11 ключевых парков Хайнаньского порта свободной торговли. Главная цель проекта - создание площадки для сотрудничества китайских и зарубежных вузов, предоставление образовательных услуг международного класса, развитие инноваций в сфере образования, а также привлечение иностранных вузов для управления местными образовательными учреждениями.

Создание экспериментальной зоны началось в сентябре 2020 года и должно завершиться к осени 2022 года.