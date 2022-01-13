Чубайс заявил, что Россия в энергопереходе пошла по умному пути

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия в выборе стратегии энергетического развития пошла по умной логике развития, заявил в четверг специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

"Есть два типа национальных стратегий [в период энергоперехода]. Первый тип - вы там разбирайтесь и решайте проблемы, а мы подождем. Второй тип - создание новой техносферы, а это значит, что через 10-20 лет страны, пошедшие [по второму типу] сформируют новую мировую элиту. Первая стратегия называется тупой. И Россия до последнего времени находилась на развилке, были очень влиятельные силы, которые настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России, когда сказал в октябре прошлого года, что Россия принимает целеполагание углеродной нейтральности. И правительство, исходя из этой цели, выработало фундаментальный документ - стратегию низкоуглеродного развития России. Это означает, что Россия прошла самую тяжелую стадию целеполагания [в энергопереходе] и определилась не по логике тупой, а по логике умной", - сказал он.

В декабре прошедшего года Чубайс сказал ТАСС, что одним их важнейших достижений России в 2021 году стало определение целей энергетического перехода.

Спецпредставитель президента отметил, что цели энергоперехода были заданы "двумя важнейшими решениями". "Первое - официальное заявление президента России, что страна выйдет на углеродную нейтральность не позже 2060 года. И второе - это то, на чем основано первое, - разработанная правительством стратегия низкоуглеродного развития.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Его организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.