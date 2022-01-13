Глава ТПП заявил, что ВТО не способна разбираться в иске ЕС к РФ из-за отсутствия арбитров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) не способна разбираться в споре Евросоюза с Россией о политике импортозамещения из-за отсутствия арбитров. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"ВТО по сути работать не может в тех условиях, которые там создали в том числе коллеги из США. Они сейчас пытаются судебное разбирательство с нами затеять, а разбираться-то некому из-за того, что США блокируют назначение арбитров", - сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

По мнению Катырина, разрешение подобных споров в рамках ВТО невозможно, "пока не будет воссоздан работающий механизм", признаваемый всеми участниками.

Ранее Евросоюз принял решение инициировать спор с Россией в рамках ВТО относительно "дискриминации государственными компаниями РФ иностранных поставщиков".

Как пояснили 26 декабря в Минэкономразвития России, требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые Евросоюз считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ему ущерб. Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Его организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.