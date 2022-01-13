Московский кредитный банк присоединил банк "Кольцо Урала"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Московский кредитный банк" (МКБ) 1 января 2022 года присоединил банк "Кольцо Урала", следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Банка России и кредитных организаций.

"Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2227700285690 от 01.01.2022", - сообщается на сайте ЦБ РФ о банке "Кольцо Урала".

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, банк "Кольцо Урала" прекратил деятельность "путем реорганизации в форме присоединения" 1 января 2022 года.

МКБ на своем сайте сообщает, что реквизиты счетов после присоединения банка изменятся, но клиенты банка смогут получать зачисления по старым реквизитам до 1 апреля 2022 года. Также говорится, что номера счетов поменяются автоматически, но клиентам необходимо уведомить об этом тех людей и организации, которые могут переводить им деньги.

Ранее в декабре пресс-служба МКБ сообщила ТАСС о недоступности части функций в мобильном приложении "МКБ Онлайн" в период с вечера 30 декабря 2021 года по 3 января 2022 года в связи с работами по предоставлению к ним доступа для клиентов банка "Кольцо Урала". В середине июля 2021 года Банк России сообщил о получении уведомления МКБ о начале процедуры его реорганизации в форме присоединения к нему банка "Кольцо Урала". В марте 2021 года МКБ сообщал о завершении сделки с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) по купле-продаже долей ООО КБ "Кольцо Урала". Тогда же отмечалось, что интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно с учетом положительного опыта и наработок МКБ и банка "Кольцо Урала".