В "Деловой России" прокомментировали законопроект о ковид-сертификах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик считает, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект о ковид-сертификатах должен быть удобным для граждан и не вызывать у них отторжение. Такое мнение он высказал ТАСС в четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

"Законопроект должен быть максимально применимым к нашей деятельности, он должен быть комфортным и удобным для граждан. Он должен вызывать не отторжение, а принятие. Да, понятно, есть те, кто против всех, просто из такого, что называется, внутреннего анархизма, вот их можно во внимание к этому не принимать. Потому что если ты идешь на красный свет, просто потому что на красный свет ехать запрещено, рано или поздно ты не только попадешь в аварию сам, но и создашь угрозу жизни и безопасности других граждан. И здесь надо понимать, что это - безответственность, а безответственность поощряться не должна", - сказал Репик.

Если внедрение новых систем вызывает технологические сложности, механизм необходимо максимально упрощать, считает он. "Важно, чтобы все меры не становились профанацией, не становились попыткой следовать букве логики, а не духу и не цели. Но это вопрос и правоприменения, и тонкой настройки системы регуляторами, региональными властями", - подчеркнул Репик.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Поправки ко второму чтению законопроекта будут предоставляться до 14 января.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.