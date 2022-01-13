{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум

В Югре смогут претендовать на меры поддержки участники ОЭЗ для креативных индустрий

В числе данных мер льготы, специальные налоговые режимы, кадровая подготовка

ТАСС, 13 января. Участники первой в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) свободной экономической зоны (ОЭЗ) для креативных индустрий смогут получить несколько мер поддержки. Среди них планируются льготы, спецналоговые режимы, помощь в подготовке специалистов, образовательные услуги, сообщила в четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

Власти Югры планируют создать первую в регионе свободную экономическую зону для креативных индустрий. Предполагается, что она будет действовать в регионе распределено, по сферам деятельности бизнеса, отнесенным к креативным индустриям. ОЭЗ власти Югры намерены привязывать не к конкретной территории региона, а к направлениям деятельности креативных индустрий. В частности, IT-сфере.

"Большое значение [для участников] имеют льготы или возможность использовать на льготных основаниях промышленные площадки, специальные налоговые режимы, кадровая подготовка, создание условий для людей: безопасность, обеспечение образованием, услугами здравоохранения", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о льготах для резидентов создаваемой ОЭЗ.

Комарова отметила, что Югру в вопросе создания данной ОЭЗ поддерживает Минэк. "Продукция, которая создается участниками креативных индустрий, не имеет границ, она хорошо продается. Мы уделяем большое внимание направлению продажи, брендирования, оказанию содействия в освоении экспортных возможностей для производителей продукции, услуг креативных индустрий", - добавила она.

Ранее Комарова сообщила, что в регионе к 2024 году планируется сформировать экосистему поддержки и развития креативных индустрий, в том числе для коммерциализации проектов. Ключевыми ее элементами должны стать арт-резиденции, запущенные как минимум в четырех городах региона - Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округГайдаровский форум
Гайдаровский форум
Рост объема промпроизводства на 5,5% в Калужской области ожидается в 2022 году
По итогам 2021 года показатель превысил 1 трлн рублей
Читать полностью