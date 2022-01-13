В ЦБ заявили о необходимости быстрее реагировать на климатические риски

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Климатические риски в будущем будут только нарастать, для их снижения необходимо реагировать в рамках этой повестки еще быстрее. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме в рамках сессии на тему ESG-повестки.

"Я остановлюсь только на климате. Мне кажется, ESG уже все давно занимаются. На самом деле и климатом уже несколько лет в мире компании очень активно занимаются, но в прошлом году мы наблюдали резкое усиление внимания к этой теме. И я уверена, что тема эта долгосрочная, - отметила она. - С точки зрения финансовой системы здесь мы в первую очередь говорим о рисках - и о физических рисках, и о переходных рисках, связанных с изменением политики - и они [риски] будут только нарастать. И поэтому политика, действительно, долгосрочная".

Юдаева подчеркнула, что на возникающие вызовы "надо реагировать быстрее, тогда риски в будущем будут меньше".

В сентябре 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России планирует опубликовать рекомендации об учете климатических рисков финансовыми организациями в середине 2022 года.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.