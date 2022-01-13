Югра планирует войти в Ассоциацию инновационных регионов России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра планирует войти в состав Ассоциации инновационных регионов России. Главы регионов-участников АИРР предварительно одобрили вступление Югры в ассоциацию во время общего годового собрания, которое прошло в четверг на площадке Гайдаровского форума, сообщил ТАСС директор АИРР Иван Федотов.

"Глава региона Наталья Комарова в прошлом году изъявила желание войти в состав Ассоциации инновационных регионов России. Мы этот вопрос начали прорабатывать, это первый этап. Сегодня решение о том, что регион войдет, потенциально губернаторы приняли, но дальше надо соблюсти бюрократическую процедуру", - сказал Федотов.

По его словам, ХМАО может войти в состав ассоциации в первой половине 2022 года. Таким образом, число участников АИРР увеличится до 18.

"Для ассоциации ХМАО крайне эффективен с точки зрения различных инновационных проектов, которые там реализуются. У них большое внимание уделяется не только углеводородам, но и работе с молодежью, социальному предпринимательству, здравоохранению и всем темам, которые сейчас являются приоритетными для работы АИРР", - добавил Федотов.

Как пояснила глава региона Наталья Комарова в разговоре на стенде ТАСС, участие ХМАО в работе ассоциации даст возможность больше сотрудничать с другими субъектами, развивая при этом местные инициативы. "Чем системее будет эта работа с авторами проектов в других регионах, решающих задачи научно-технологического развития, тем больше шансов на успех и внедрение тех идей, которые сформированы жителями Югры", - добавила Комарова.

Ассоциация создана в 2010 году с целью оказания содействия экономическому взаимодействию регионов-членов, построенном на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. В организацию входят 17 регионов России.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.