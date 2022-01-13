Рост объема промпроизводства на 5,5% в Калужской области ожидается в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Калужской области в 2022 году вырастет на 5,5% по отношению к 2021 году, когда в абсолютных цифрах он впервые превысил 1 трлн рублей. Об этом в четверг в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Взвешенная политика на предприятиях, касающаяся ковидных ограничений, вакцинация большого количество жителей, а это более 70% от взрослого населения, позволила не прекращать работу предприятий, наращивать объемы выпуска продукции. Поэтому и 2022 год мы рассчитываем пройти с хорошим плюсом - не менее 5,5%", - сказал Шапша, отвечая на вопрос о прогнозе роста объема промпроизводства.

Ранее губернатор сообщал, что по итогам 2021 года объем промышленного производства в Калужской области впервые превысил 1 трлн рублей, что почти на 10% больше показателей 2020 года. При этом около трети из этой суммы приходится на долю автопроизводителей.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.