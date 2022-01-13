НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии план по вводу в эксплуатацию орошаемых земель перевыполнили на 10% в 2021 году, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии в 2021 году введено в эксплуатацию 9,3 тыс. га орошаемых земель, что составляет около 110% к плановому показателю на 2021 год. Из указанной площади по ведомственной программе "Развитие мелиоративного комплекса России" введено в эксплуатацию 4,38 тыс. га мелиорируемых земель, по региональному проекту "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - 4,92 тыс. га земель, - говорится в сообщении.

Отмечено, что также в рамках действующих программ по мелиорации сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2021 году приобрели 56 широкозахватных дождевальных машин и пять спринклерных систем орошения. Активно велись работы по установке капельного орошения, которое широко применяется в овощеводстве и садоводстве. "Объем господдержки, доведенной в виде субсидий до аграриев республики на мероприятия в области мелиорации в 2021 году, составил свыше 615 млн рублей, в том числе 593,4 млн рублей из федерального бюджета и 21,7 млн рублей из бюджета Кабардино-Балкарии", - уточнили в ведомстве.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.