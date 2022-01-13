"Деловая Россия" считает необходимым рассмотреть новый подход к выдаче разрешений бизнесу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" рассчитывает вернуться к обсуждению необходимости подхода "принцип молчаливого согласия" для разрешительной деятельности у предпринимателей. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель "Деловой России" Алексей Репик в кулуарах Гайдаровского форума.

"В целом, мы давно говорим о возможных новых подходах к разрешительной деятельности. И конечно, рано или поздно мы подойдем к тому, чтобы просить правительство еще раз вернуться к разговору о "принципе молчаливого согласия". Это, на мой взгляд, конечно, условное будущее. Другое дело, что если его применить немедленно, это может привести к злоупотреблениям. В принципе, "молчаливое согласие" говорит о том, что если ты написал запрос на любое разрешение, тебе на него не ответили, оно автоматически считается выданным", - сказал он.

Репик не исключил возможность злоупотреблений в случае использования такого подхода. "Секретариат теряет свою бумагу, особенно пока мы еще полностью не цифровизировали эти обращения, а дальше ты получаешь разрешение на что-то, что может принести ущерб и потребителям, и обществу, да и компании. Здесь, конечно, требуется определенная осторожность", - подчеркнул он.

По словам Репика, с правительством обсуждается необходимость ухода от практики безосновательных отказов. "То есть любой отказ должен иметь внятную мотивацию, а также последовательность действий, необходимых для того, чтобы превратить его в согласие. То есть,это должно быть руководство к исправлению, работе над ошибками, а не запрет в режиме "хочу - даю, хочу - не даю". Это и фактор снижения коррупциогенных рисков, и фактор добавления прозрачности в ведение новых проектов и бизнеса в целом", - отметил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.