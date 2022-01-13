В РФПИ заявили, что России не избежать роста заболеваемости ковидом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. России не избежать некоторого роста заболевамости ковидом на фоне распространения штамма "омикрон", но вакцины "Спутник" эффективны против этого штамма. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии "Инвестиционные партнерства как защита от пандемии", организованной в рамках Гайдаровского форума.

"Мы видим, что это очень заразный штамм с более низкой летальностью и меньшей госпитализаций, но это большой вызов для системы здравоохранения. России определенного подъема заболеваемости не избежать из-за "омикрона", но "Спутник" крайне эффективен от этого штамма и хорошо защищает от госпитализаций и смертельных исходов от "омикрона", лучше, чем другие вакцины", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что на следующей неделе будут объявлены важные данные об эффективности вакцин "Спутник" против штамма "омикрон".

Также глава РФПИ выразил мнение, что крупные международные фармацевтические компании ("большая фарма") заинтересованы в воспрепятствовании продвижению российской вакцины на мировом рынке, именно поэтому лоббируют санкции против РФПИ.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.