Пассажиропоток аэропорта Астрахани в дни новогодних каникул установил новый рекорд

АСТРАХАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Астрахани в дни новогодних каникул достиг рекордного показателя - 20 341 человек, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"За первые девять дней 2022 года в аэропорту Астрахани им. Б. М. Кустодиева пассажиропоток составил 20 341 человек, что на 23% больше аналогичного показателя 2021 года. Всего в новогодние праздники было выполнено 214 рейсов, это превышает показатель прошлого года на 6%. Наибольший пик рейсовой активности пришелся на 6 января 2022 года, когда за сутки было выполнено 15 рейсов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, прежний рекорд пассажиропотока в дни новогодних каникул зафиксировали в 2021 году, когда перевезли 18 085 пассажиров.

Уточняется, что наиболее популярными направлениями в новогодние и рождественские каникулы стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды и Баку.