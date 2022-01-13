Транзит нефти по "Дружбе" через Украину сократился на 2,2% в 2021 году

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины сократился в 2021 году почти на 2,2%, по сравнению с 2020 годом. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго страны.

В прошлом году было протранспортировано 12,006 млн тонн нефти в направлении стран ЕС, тогда как в 2020 году - 12,273 млн тонн. Кроме того, в прошлом году через Украину транзитом было поставлено около 719 тыс. тонн нефти от морского нефтяного терминала "Южный" под Одессой в направлении Мозырского НПЗ в Белоруссии против 878,87 тыс. тонн в 2020 году. Сокращение поставок по этому маршруту составило почти 18,2%.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки российской нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

В 2021 году российская сторона полностью выполнила обязательства по оплате транзита нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщили в Минэнерго Украины.