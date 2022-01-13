Компания Группы "Роснано" стала лидером рынка видеоаналитики РФ в 2021 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Компания Ivideon, одна из инвестиций люксембургского Фонда Группы "Роснано", по итогам 2021 года стала лидером российского рынка видеоаналитики с долей почти в 22%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Группы.

"Компания Ivideon, одна из инвестиций люксембургского Фонда Группы "Роснано", по итогам 2021 года показала рекордные цифры. Компания стала лидером российского рынка видеоаналитики с долей рынка 21,9%, по данным TelecomDaily, и подтвердила лидерство на рынке РФ в сегменте облачного видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Сервисы видеоаналитики, по данным "Роснано", - одна из перспективных отраслей для инвестиций. Объем мирового рынка видеонаблюдения растет на 16% ежегодно, по данным 360iResearch. А сервисы облачного видеонаблюдения (VsaaS) - на 15%.

Сервисом облачного видеонаблюдения Ivideon пользуются уже 5 млн пользователей в 130 странах мира. Видеонаблюдение компании оказалось востребованным в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Сервис Ivideon уже локализован на 10 языках. Компания выпустила 65 релизов новых функциональных возможностей и продуктов. В планах на 2022 год - расширение присутствия на технологической карте мира и повышение доступности сервисов видеонаблюдения.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.