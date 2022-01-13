Минэкономразвития подготовило механизмы, необходимые для энергоперехода в России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило все механизмы, необходимые для энергетической трансформации в РФ. Об этом сообщил на сессии Гайдаровского форума заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Он подчеркнул, что МЭР рассчитывает запустить все механизмы в 2022 году.

"Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов" - это понятная понятийная база, вся архитектура, правила игры, весь понятийный аппарат. Наша задача - чтобы уже в этом году у нас все это заработало. Мы создали систему торговли углеродными единицами, систему подтверждения климатических проектов, систему верификации. Уже сейчас аккредитованы четыре российские организации, которые смогут верифицировать углеродную отчетность. То есть, в принципе, мы уже готовы к трансформации", - сказал Торосов.

Говоря о процессе запуска климатического эксперимента на Сахалине, замминистра сообщил, что регламентирующий его запуск документ уже прошел первое чтение. "Надеемся, что в ближайшие месяцы будет второе и третье чтение. Если Госдума нас поддержит, Совет Федерации, президент подпишет, то мы рассчитываем уже в первом полугодии получить этот федеральный закон", - пояснил Торосов.

Он добавил, что Минэкономразвития активно работает над расширением числа национальных верификаторов зеленых проектов. Ими уже являются агентства АКРА, "Эксперт РА" и НРА. Еще четыре компании, в частности, Ernst & Young, подали заявления о включении в соответствующий реестр, отметил Торосов.

"Мы к 2023 году создадим нашу систему верификации, это точно, и запустим наши зеленые проекты. Надеемся, что мы должны успеть", - резюмировал замглавы МЭР РФ.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.