Оверчук: наработку правовой базы для союзных программ планируют завершить к 2023 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Наработка нормативно-правовой базы для совместных экономических программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии должна быть завершена приблизительно к 2023 году. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в рамках Гайдаровского форума.

"Организационный шаг сегодня сделан. Сегодня идет практическая реализация, идет именно наработка нормативно-правовой базы в основном. [Говоря о сроках завершения, это] 2023 год, примерно так. 2023-24 год", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Оверчука, уже разработаны программы мероприятий по союзным проектам. "На первый взгляд, нужно будет разработать порядка 400 нормативно-правовых актов, принять их. Они охватывают фактически весь спектр экономик наших стран", - отметил он.

Зампред правительства напомнил, что 28 союзных программ были закреплены осенью 2021 года, они призваны создать безбарьерную экономику между странами Союзного государства. "Очень активно работают наши министерства, ведомства, находятся в постоянном контакте между собой, поэтому эта работа идет очень активно", - заверил он.

Одним из основных реализуемых направлений Оверчук назвал единую налоговую политику. "Прежде всего, речь идет о сближении информационных систем по ряду направлений, в частности по администрированию налога на добавленную стоимость", - пояснил он. По его словам, Россия достигла больших успехов в данном вопросе и готова поделиться опытом с союзником. "Мы видели, что у страны есть резервы, и мы понимали, что мы можем помочь стране улучшить свою финансовую, бюджетную ситуацию. <...> Мы фактически передаем Белоруссии опыт и знания", - добавил Оверчук.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в сфере экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.