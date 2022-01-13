Директором Ассоциации инновационных регионов России переизбрали Ивана Федотова

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Проректор РАНХиГС Иван Федотов переизбран директором Ассоциации инновационных регионов России, председателем совета АИРР вновь стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба АИРР.

"Руководители субъектов - членов АИРР единогласным решением переизбрали главу Татарстана Рустама Минниханова председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России на 2022 год. Директором АИРР был переназначен Иван Федотов", - говорится в сообщении по итогам общего годового собрания АИРР на Гайдаровском форуме.

Уточняется, что Федотов работает на посту директора Ассоциации инновационных регионов России с 2016 года. "Считаю, что работа АИРР под его руководством идет активно, поэтому предлагаю проголосовать за его переизбрание", - приводятся в сообщении слова главы Татарстана.

Ассоциация создана в 2010 году с целью оказания содействия экономическому взаимодействию регионов-членов, построенном на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. В организацию входят 17 регионов России.

О форуме

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.