В аэропорту Мордовии в 2022 году начнут создавать постоянный пункт пропуска через границу

ТАСС, 13 января. Власти Мордовии планируют начать работы по созданию постоянного пункта пропуска через границу РФ в аэропорту Саранска в 2022 году. Об этом в четверг рассказал глава республики Артем Здунов в ходе интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту Саранска был открыт временный пункт пропуска, однако сейчас его невозможно использовать по технологическим причинам. Сейчас международные рейсы не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в международном аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу, было принято решение провести техническое перевооружение уже построенного терминала. Артем Здунов в конце декабря 2021 года в ходе послания Госсобранию республики поручил организовать международное авиасообщение к 2024 году.

"По плану стоял 2025-2026 год, но благодаря поддержке министерства транспорта РФ в 2022 - 2023 году мы должны эту работу начать и завершить. Мы сейчас над этим работаем, стоить это будет несколько сотен миллионов, основная смета уточняется", - сказал Здунов.

Летом 2020 года в аэропорту сообщали о планах по началу реконструкции той же осенью, однако работы не были начаты. Позднее сообщалось о необходимости доработки проекта реконструкции терминала и уточнения сметы.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году он был закрыт на реконструкцию. К чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта. В 2022 году планируется открытие двух новых рейсов из Саранска - в Казань и Калининград. Также сохранятся все действующие рейсы: в следующем году можно будет улететь из аэропорта Саранска в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар и Сочи.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.