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Гайдаровский форум

В аэропорту Мордовии в 2022 году начнут создавать постоянный пункт пропуска через границу

По словам главы региона Артема Здунова, на проведение работ потребуется несколько сотен миллионов рублей, основная смета пока уточняется

ТАСС, 13 января. Власти Мордовии планируют начать работы по созданию постоянного пункта пропуска через границу РФ в аэропорту Саранска в 2022 году. Об этом в четверг рассказал глава республики Артем Здунов в ходе интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту Саранска был открыт временный пункт пропуска, однако сейчас его невозможно использовать по технологическим причинам. Сейчас международные рейсы не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в международном аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу, было принято решение провести техническое перевооружение уже построенного терминала. Артем Здунов в конце декабря 2021 года в ходе послания Госсобранию республики поручил организовать международное авиасообщение к 2024 году.

"По плану стоял 2025-2026 год, но благодаря поддержке министерства транспорта РФ в 2022 - 2023 году мы должны эту работу начать и завершить. Мы сейчас над этим работаем, стоить это будет несколько сотен миллионов, основная смета уточняется", - сказал Здунов.

Летом 2020 года в аэропорту сообщали о планах по началу реконструкции той же осенью, однако работы не были начаты. Позднее сообщалось о необходимости доработки проекта реконструкции терминала и уточнения сметы.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году он был закрыт на реконструкцию. К чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта. В 2022 году планируется открытие двух новых рейсов из Саранска - в Казань и Калининград. Также сохранятся все действующие рейсы: в следующем году можно будет улететь из аэропорта Саранска в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар и Сочи.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияМордовияЗдунов, Артем АлексеевичГайдаровский форум
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