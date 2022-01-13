В Коми построят фанерный завод мощностью 260 тыс. кубометров продукции в год

СЫКТЫВКАР, 13 января. /ТАСС/. Компания "Лузалес", одно из крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в Республике Коми и якорный резидент создаваемой особой экономической зоны "Север", намерен построить крупный фанерный завод мощностью 260 тыс. кубометров продукции в год и инвестициями в объеме 20 млрд рублей. Проект рассчитан до 2028 года, запланировано создать экологически чистое производство с наиболее совершенными технологиями, рассказал в четверг журналистам председатель совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк.

"На 2021-2028 год дорожная карта начерчена. Планируем в марте-апреле 2022 года увидеть готовый проект фанерного завода, он будет сдан на государственную экспертизу. Когда получим все разрешительные документы, приступим к строительству, денежные средства имеются", - сообщил руководитель компании.

По его словам, проект готовит ООО "Кировгражданпроект", который разрабатывал проект Мурашинского фанерного завода, построенного в Кировской области, это высокотехнологичное экологически чистое производство, отвечающее всем мировым требованиям, эмиссия выбросов - 0,5, супернизкая. "Планируемый в Сыктывдинском районе Коми фанерный завод будет еще более совершенный с учетом развития технологий. У нас будет самое новое оборудование и новейшие технологии, имеющиеся на 2022 год. Предварительно на сегодня рассматривается оборудование финского производителя Raute", - отметил Семенюк.

На брифинге присутствовали местные жители, которые выступили против строительства, опасаясь ухудшения экологической обстановки. Депутаты Госсовета Коми, экологи, общественники предложили дождаться готового проекта и общественных слушаний. "Состояние Човского промышленного узла - это проблема, к которой я по прежнему месту работы [регионального управления Росприроднадзора] регулярно обращался, мы наказывали, но периодически возникают новые источники загрязнения, жители ближайших селений воспользовались ситуацией, чтобы выразить озабоченность. Другое дело, что возлагать на "Лузалес" эту ситуацию преждевременно, у них пока производства тут нет. Но компания серьезная, все ее объекты, которые есть на территории республики, - объекты высокой технологической и производственной дисциплины и культуры", - пояснил председатель комитета Госсовета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии, бывший руководитель управления Росприроднадзора по региону Александр Попов. Ранее проект поддержал Минпромторг РФ.

Параметры производства

Планируется, что фанерный завод будет перерабатывать до 750 тыс. кубометров березового кряжа в год, выпуская до 260 тыс. кубометров готовой продукции. На предприятии будет создано 570 новых рабочих мест, объем ожидаемых налоговых отчислений - 15,4 млрд рублей. В поселке Верхний Чов возведут два жилых дома для будущих сотрудников, детский сад, проложат освещенную дорогу.

Компания "Лузалес" возникла из небольшого лесозаготовительного предприятия в 1999 году, на тот момент объем лесозаготовки составлял 15-20 тыс. кубометров. Сейчас является одним из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Коми с полным циклом производства - от лесозаготовки до глубокой переработки и реализации готовой продукции. На территории особой экономической зоны "Север" в Сыктывдинском районе республики запланировано построить завод по выпуску мебели, соответствующее соглашение подписали в Минпромторге РФ компании "Аскона" и "Лузалес". Проекты предварительно поддержаны Минпромторгом.