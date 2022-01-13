Чубайс считает процесс энергоперехода по масштабу сопоставимым с информационной революцией

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Масштаб энергоперехода к углеродной нейтральности сопоставим с революцией в сфере информационных технологий, которая пришлась на последние 25-30 лет, значительную часть отраслей экономики ждет реструктуризация. Такое мнение выразил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума в четверг.

"Так сложилось - мы этого, может, до конца не замечаем - на жизнь нашего поколения пришлась глобальная революция в информационной сфере. Если чуть напрячься, каждый вспомнит свой первый персональный компьютер, первый планшет, первый мобильный телефон", - сказал Чубайс.

По его словам, информационная революция изменила всю техносферу, а также образ жизни человека. "Я убежден, что то, что сейчас называется энергопереходом, то есть промышленная революция, основанная на энергопереходе, по масштабу сопоставима с информационной революцией", - полагает Чубайс.

По его мнению, как результат этого процесса часть отраслей экономики ждет серьезная реструктуризация, при этом одновременно на рынке появятся новые отрасли, неизвестные сегодня.

"Я считаю, что есть до десятка отраслей, которых нет вообще сегодня и которые в диапазоне к 2030 году в стране могут и должны возникнуть, и у нас для этого есть фундаментальные преимущества и предпосылки", - сказал Чубайс. Ранее на личной странице в Facebook Чубайс написал, что страна, которая отвергнет новую промышленную революцию, через 20 лет будет выглядеть примерно так же, как выглядела бы сейчас без интернета.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.