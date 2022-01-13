Расходы на подготовку и празднование 300-летия Перми выросли на 10%

ПЕРМЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют потратить порядка 220 млрд рублей вместо запланированных ранее 198,5 млрд рублей на празднование в 2023 году 300-летия Перми. Однако часть проектов планируется реализовать к началу чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году, на проведение которого претендует Пермь, сообщил ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

"Все проекты, которые сейчас предусматриваются, они оцениваются в 215-220 млрд рублей. Не все мы успеем закончить в 2023 году, но мы расцениваем юбилей как шанс обратить на себя внимание со стороны федерального центра, привлечь инвестиции не только государственные, но и частные, и заложить основу для развития. Мы уже подали заявку и боремся за право проведения чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. А это буквально два года. И следующий шаг к такой хорошей дате и хорошему событию для развития инфраструктуры", - сказал Махонин.

Губернатор обозначил, что основными проектами являются строительство Художественной галереи, реконструкция зала Пермской краевой филармонии, реконструкция Драматического театра, строительство малой сцены Театра юного зрителя. Также планируется благоустройство центральных улиц Перми, таких как Комсомольский проспект, улиц Ленина и Сибирская. Среди спортивных объектов - стадион "Энергия", это Дворец спорта в микрорайоне Парковый и Ледовая арена в микрорайоне Ива.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Камы. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания. Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь и пройдет в четырех странах, финальный этап турнира пройдет в одной из них. Пермский край подал заявку на проведение чемпионата, в январе регион посетит делегация FIBA.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.