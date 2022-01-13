"Укржелдороге" возобновили лицензию на перевозку пассажиров и опасных грузов

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Госслужба по безопасности на транспорте Украины ("Укртрансбезопасность") приняла решение о возобновлении действия лицензии акционерного общества "Укржелдорога" ("Укрзализныця") на перевозку пассажиров, опасных грузов и опасных отходов. Об этом служба сообщила в четверг на своей странице в Facebook.

"Укртрансбезопасностью" принято решение о возобновлении действия лицензии АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении. Такое решение принято в связи с положительной динамикой устранения оснований, которые стали причиной приостановки действия лицензии. "Сведения, предоставленные АО "Укрзализныця", свидетельствуют об устранении в полном объеме значительной части несоответствий", - заверили в ведомстве, добавив, что акционерное общество выплатило штраф.

Как уточнила "Укртрансбезопасность", в процессе устранения находятся несоответствия, исправление которых требует значительных финансовых затрат. Служба пообещала ежемесячно контролировать их устранение.

Депутат Верховной рады от фракции президентской партии "Слуга народа", глава временной следственной комиссии парламента по проверке и оценке состояния "Укржелдороги" Юлия Гришина 5 января сообщила о приостановке лицензии "Укржелдороги" на перевозку пассажиров и опасных грузов. Основанием стало невыполнение компанией акта об устранении нарушений лицензионных условий по перевозке.

"Укржелдорога" является государственным монополистом в сфере железнодорожных перевозок.