Мишустин выступит на форуме семейного бизнеса в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Четвертый всероссийский форум семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!" пройдет в пятницу на площадке столичного "Экспоцентра". В пленарном заседании, на котором обсудят источники роста малого и среднего бизнеса в регионах, примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин.

"14 января М. В. Мишустин выступит на пленарном заседании четвертого всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На полях форума у главы кабмина также запланирована встреча с представителями предприятий семейного бизнеса.

Спикерами пленарного заседания "МСП в экономике регионов: как создать источники роста?", согласно программе форума, также заявлены министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель правления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

Повестка форума

Как сообщили в пресс-службе ТПП России, среди основных на форуме будет тема комплексной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от кредитно-финансовых услуг до законодательства, от брендирования до запуска новых направлений деятельности. "Кроме того, в рамках форума будут подведены итоги реализации в 2021 году специального проекта палаты "100 надежд бизнеса" и проведена церемония награждения победителей из числа его участников", - указали в ТПП.

Также на форуме будут объявлены итоги конкурсного отбора предприятий для участия в специальном проекте "100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ" и дан старт мероприятиям проекта 2022 года.

Все мероприятия форума будут транслироваться онлайн на сайте familyforum.tpprf.ru.

В трех предыдущих форумах суммарно приняли участие более 15 тыс. человек, включая гостей из Германии, Италии, Швейцарии, Вьетнама, представителей семейных предприятий из всех регионов России.