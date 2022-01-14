В Раде заявили о необходимости контракта на прямые поставки газа

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украине выгодно заключить контракт на прямые поставки газа с российским "Газпромом", это способствовало бы снижению цены на топливо. Такое мнение выразил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко в четверг в эфире телеканала "Украина-24".

"Мы единственная страна, у которой нет прямого контракта [на поставки газа]. С кем-то должен быть прямой контракт, который страхует нас от колебаний на рынке. <...> Проще всего его иметь с "Газпромом", причем его надо увязывать с продолжением транзитного контракта", - пояснил депутат.

Бойко раскритиковал риторику предыдущих властей Украины во главе с Петром Порошенко о том, что прекращение прямых закупок газа у России является правильным. "Это был цинизм прошлой власти, когда говорили, что мы слезли с газовой иглы России, а при этом мы отбирали газ с восточной границы, как только он заходил в страну, а показывали по документам, что взяли его в Австрии. Причем мы переплачивали $100 за виртуальный реверс и перекладывали их на наших потребителей - на людей, на промышленность, на коммуналку", - заметил Бойко.

Он назвал это обманом и подчеркнул, что прямые закупки газа из России будут гораздо выгоднее для Украины. "Если мы купим русский газ, как немцы или итальянцы, по $350 [за 1 тыс. кубометров], а не будем покупать этот же газ по $1 200, <...> то мы этот же газ возьмем дешевле и меньше заплатим Российской Федерации", - пояснил он.

Бойко напомнил, что Украина имеет контракт на транзит российского газа, и считает нелогичным при этом заявлять о невозможности заключения контракта с РФ на прямые закупки голубого топлива. "Почему мы можем транзитировать российский газ, а покупать его нельзя? В чем разница?" - задал он риторический вопрос.

С ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Киев формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осенью 2021 года заявлял, что страна не планирует вести прямые переговоры с РФ о поставках российского газа.