В ООН прогнозируют рост ВВП в России в 2022 году на 2,7%

ООН, 14 января. /ТАСС/. Рост российского ВВП в 2022 и 2023 годах, как ожидается, составит 2,7% и 2,3% соответственно, при этом жесткая денежно-кредитная политика продолжится на фоне высоких инфляционных ожиданий. Такие прогнозы приводятся в обнародованном в четверг докладе ООН "Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году".

"Занятость в России почти вернулась на уровень до пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года, - говорится в тексте. - <...> В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась".

За 2021 год экономический рост составит, по оценке экспертов, 4,2%. Инфляция потребительских цен будет на уровне 6,4% за прошлый год, а в этом и 2023 году - 3,2%.

"ЦБ РФ объявил о планах сдерживания роста кредитования, жесткая денежно-кредитная политика, как ожидается, продолжится в 2022 году на фоне опасений из-за высоких инфляционных ожиданий", - отмечается в докладе.