Пассажиропоток аэропорта Томска вырос на 30% в 2021 году

ТОМСК, 14 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Томска по итогам 2021 года вырос по сравнению с 2020 годом на 30%, до 494 тыс. человек, однако не достиг доковидных показателей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"По итогам 2021 года аэропорт Томск обслужил 494 346 человек. Рост пассажиропотока по отношению к 2020 году составил 30%, но еще не достиг показателей докризисного периода", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба, рост замедлила реконструкция взлетно-посадочной полосы летом 2021 года, когда воздушная гавань работала только с субботы по понедельник, и было существенно сокращено число рейсов. Кроме того, повлияла пандемия коронавируса - не все международные рейсы были возобновлены.

"Несмотря на это, велась активная работа по привлечению авиакомпаний на рейсы, действующие на постоянной основе. Так, прямые рейсы из Томска в Санкт-Петербург выполнялись весь 2021 год, впервые за долгое время были открыты рейсы в Египет. Продолжалось развитие региональных направлений. Рейсы авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Удэ и Тюмень через Томск были очень востребованы у жителей города", - отмечает пресс-служба.

Всего в течение 2021 года из Томска рейсы осуществлялись по 23 внутренним направлениям и двум международным. Из 494 тыс. пассажиров, перевезенных в 2021 году, по международным направлениям вылетали около 11 тыс. человек.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.