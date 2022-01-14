На реконструкцию теплосетей Владивостока необходимо более 10 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Реконструкция теплосетей Владивостока обойдется более чем в 10 млрд рублей, в 2022 году на эти работы планируется направить как минимум 400 млн рублей из всех источников, в четыре раза больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил журналистам глава города Константин Шестаков.

"Всего это больше 10 млрд рублей. <...> В этом году мы запланировали, что минимум 400 млн рублей из всех источников у нас должно зайти на это направление. <...> Это общий объем средств, который может туда попасть", - сообщил Шестаков.

Он отметил, что работы планируется вести, в том числе в рамках концессионного партнерства. "[В 2021 году на эти цели было направлено] не более 100 млн рублей", - уточнил Шестаков.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Директор Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП ВПЭС) Олег Титов ранее сообщал, что более 93% тепловых сетей Владивостока полностью изношены, в сутки фиксируется пять-семь порывов. По его словам, ВПЭС, власти города и Приморья разработали четырехлетнюю программу реконструкции теплосетей, которая подразумевает направление на эти цели 4,5 млрд рублей, при софинансировании города, края и Фонда развития ЖКХ.

Ранее СУ СК РФ по Приморскому краю сообщило о начале проверки по факту прорыва на тепловых сетях во Владивостоке, из-за которого 29 декабря 2021 года жители многоквартирных домов оставались без отопления. Прокуратура Владивостока с привлечением прокуратуры Первомайского района города также проводит проверку по фактам нарушений теплоснабжения и горячего водоснабжения более 3 тыс. жителей Владивостока.