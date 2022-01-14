Власти Пермского края заявили, что обслуживание госдолга региона дешевле инфляции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Пермского края не будут уменьшать госдолг региона, так как его обслуживание стоит дешевле инфляции. На начало года общий размер заемных средств составляет 14,2 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Махонин на полях Гайдаровского форума.

"Госдолг на начало 2022 года составляет 14,2 млрд рублей. При том, что наш бюджет близок к 200 млрд рублей. У нас сейчас нет коммерческих кредитов. Вся долговая нагрузка связана с межбюджетными трансфертами и кредитами, а ставка там очень комфортная, значительно ниже инфляции. Поэтому нет смысла в погашении кредита, который дешевле инфляции", - сказал Махонин.

Он добавил, что в случае необходимости регион готов в кратчайшие сроки привлечь новые заимствования. Для этих целей в бюджете заложена возможность облигационного займа до 5 млрд рублей.

Согласно данным краевого Минфина, госдолг Пермского края на 1 января 2021 года составлял 40,9 млрд рублей. Из них 26 млрд - коммерческие кредиты.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.