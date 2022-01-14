Более 70% россиян воспользовались в 2021 году страховыми продуктами

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 70% граждан воспользовались различными страховыми полисами в 2021 году, столько же планируют прибегнуть к страховыми продуктами в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру" и Страхового дома ВСК (материалы опроса есть в распоряжении ТАСС).

"В 2021 году страховыми полисами воспользовались почти три четверти россиян (73%). Самые распространенные виды страхования - ОСАГО и каско. Их оформляли 77% граждан, использующих страховые продукты. Страхование жизни и здоровья в прошлом году оформили более трети (36%) респондентов", - следует из данных опроса.

Больше половины опрошенных (63%) остались довольны выбранными страховыми полисами. При этом при выборе программ защиты 52% респондентов обращают внимание на привлекательность цены, а 25% россиян - на отзывы других пользователей. Кроме того, важный критерий - срок существования компании-страховщика на рынке. Этот фактор рассматривают почти четверть опрошенных.

Главной причиной отказа от защиты является отсутствие уверенности в ее пользе. Такой ответ выбрали 36% из тех, кто не оформлял страховые программы в 2021 году. Еще 20% респондентов уверены, что в ближайшее время полис не понадобится, а 18% опрошенных не понимают, как работают программы защиты.

Среди основных причин для выбора добровольной страховки россияне назвали необходимость защиты в поездках (27%) и беспокойство за будущее семьи или детей (21%). Среди других популярных причин - нестабильность экономической обстановки (17%), риск столкнуться с мошенниками (11%) и угрозы болезни из-за пандемии (6%).

При этом 74% опрошенных заявили, что будут пользоваться страховыми продуктами в 2022 году. Чаще всего россияне планируют оформлять каско и ОСАГО (68%), страхование жизни и здоровья (21%), а также страхование жилья и имущества (23,2%).