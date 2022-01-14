В Северной Осетии к 2024 году построят дорогу в объезд Владикавказа

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 января. /ТАСС/. Строительство дороги в объезд Владикавказа, которая поможет вывести с городских улиц за пределы населенного пункта весь транзитный поток автотранспорта, завершится до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Строительство современного 15-километрового участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ" обход Владикавказа (с 10 по 25 км) началось в июне 2021 года. Масштабный проект планируется завершить до 2024 года", - говорится в сообщении.

Новая дорога пройдет западнее Владикавказа. Она начнется от участка региональной автодороги "Архонская - Владикавказ" и, пересекая федеральную трассу А-162 "Владикавказ - Алагир", будет вести до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города.

Помимо основной дороги с четырехполосным движением и транспортной развязкой с двумя путепроводами, участок будет обустроен барьерным ограждением и электроосвещением. Кроме того, проектной документацией предусмотрено устройство стояночной площадки на 407 мест для грузового автотранспорта и 195 - для легкового.

Дорога поможет вывести из улиц Владикавказа транспорт, включая грузовой, идущий через республику до КПП Верхний Ларс и на Транскам. Она позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность городских дорог, а также улучшить экологическую обстановку в жилой зоне.

Проект реализуется по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" за счет федерального бюджета. В общей сложности на строительство предусмотрено более 6 млрд рублей. Объект вошел в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы".