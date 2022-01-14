Профильные ведомства вернутся к обсуждению дифференциации тарифов ФСК ЕЭС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ совместно с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Минпромторгом, Минстроем и РСПП актуализировать материалы по вопросу дифференциации тарифов на передачу электроэнергии компанией "Россети ФСК ЕЭС". Об этом говорится в документе аппарата правительства РФ (копия имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее Министерство энергетики РФ отказалось от разработки соответствующего законопроекта. Позднее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что ведомство не поддерживает дифференциацию тарифов ФСК из-за необходимости поддержания конкурентоспособности сырьевых экспортеров.

В свою очередь, издание "Коммерсантъ" сообщило, что компания "Россети" пока не получала новых поручений по проработке дифференциации тарифов ФСК ЕЭС.

О дифференциации тарифов

В течение 2017-2020 годов Минэнерго России несколько раз вносило в правительство законопроект, предусматривающий дифференциацию тарифа на услуги "Россети ФСК ЕЭС". Инициатива неоднократно обсуждалась на совещаниях у заместителей председателя правительства, но до настоящего времени проект не принят.

Дифференциация тарифов ФСК ЕЭС предлагается "Россетями" и Минэнерго для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. По данным министерства, сейчас прямые потребители ФСК ЕЭС не оплачивают перекрестное субсидирование, в результате сетевой тариф для них составляет около 0,36 рубля за кВт⋅ч, что в 3,6 раза ниже самого низкого единого "котлового" тарифа на передачу (на высоком уровне напряжения) и в девять раз ниже самого высокого единого "котлового" тарифа на передачу (на низком уровне напряжения).

Согласно расчетам Минэнерго, в результате дифференциации тарифов ФСК ЕЭС тарифы на услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в среднем снизятся на 4,5%.