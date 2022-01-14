Логистический центр "Почты России" в Башкирии откроется весной

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Логистический центр "Почты России" рядом с Уфой заработает во втором квартале 2022 года. Инвестиции в проект превысили 1,8 млрд рублей, сообщил в пятницу глава Башкирии Радий Хабиров в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Почта России" уже завершила этот проект. Получился очень симпатичный, очень технологически насыщенный проект. Он первый такой в нашей республике. Во втором квартале 2022 года мы его запустим", - сказал Хабиров.

Объект позволит ускорить обработку заказов при растущих объемах онлайн-торговли, причем не исключено, что уже с момента открытия центр будет загружен по максимуму, предположил глава республики. "Это большой объем инвестиций. Порядка 600 новых рабочих мест. Там много довольно сельских населенных пунктов, которые находятся в районе аэропорта", - добавил Хабиров.

По данным властей, центр сможет обрабатывать несколько десятков тысяч посылок в сутки и позволит повысить качество услуг электронной коммерции. Он разгрузит действующий сортировочный центр 1981 года постройки. Проект был реализован компанией "Национальные логистические технологии", получил статус приоритетного инвестиционного проекта Башкирии.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.