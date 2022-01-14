Ремонт трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью поэтапно проведут в 2022 году

ТАСС, 14 января. Плановые ремонтные работы, в том числе по перезагрузке ядерного топлива, модернизации оборудования, в 2022 году проведут на трех из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области. Так, 15 января для этих целей будет остановлен энергоблок №4, сообщила в пятницу пресс-служба станции.

"На Калининской АЭС стартует ремонтная кампания 2022 года. 15 января 2022 г. энергоблок №4 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового ремонта, в ходе которого будут выполнены регламентные работы по перегрузке ядерного топлива, ремонту реакторного и турбинного оборудования, блочного трансформатора и систем безопасности", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, также на энергоблоке №4 модернизируют технологическую схему оборудования турбинного цеха, циркуляционных насосов и ряда другого оборудования. В течение 2022 года в плановый ремонт также будут выведены поочередно энергоблоки №2 и 3. "В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - добавили в пресс-службе.

Калининская АЭС - филиал Росэнергоатома. Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью около 1 000 МВт каждый.