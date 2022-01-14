Решетников: без экономических мер кабмина инфляция по итогам 2021 года была бы выше 9%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Меры правительства по поддержке российской экономики оказали положительный эффект на картину инфляции в РФ по итогам года, без них она могла бы превысить показатель в 9%, заявил в пятницу на сессии Гайдаровского форума министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Правительство предпринимает достаточно большой спектр действий, связанных с квотированием, с экспортными и импортными пошлинами, с демпферами, с субсидиями и т. д., чтобы это давление, особенно на продовольственных рынках, снизить. И мы понимаем, что эти меры в целом работают. По разным оценкам, 0,6-0,7 п. п. инфляции мы сдемпфировали благодаря всем этим мерам. То есть, если бы всех этих мер не было принято, сейчас инфляция была бы за 9%", - сказал Решетников.