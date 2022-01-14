"Сибур" видит стабилизацию ситуации в Казахстане и нацелен на реализацию проектов в стране

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Сибур" надеется, что ситуация в Казахстане не повлияет на реализацию совместных проектов компании в регионе. Российский нефтегазохимический холдинг нацелен на продолжение работы в этой стране, сообщил ТАСС глава "Сибура" Дмитрий Конов в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы надеемся, что нет [не повлияет на реализацию проектов]. Ситуация в Казахстане, в нашем понимании, стабилизировалась. Мы нацелены на продолжение нашей работы там", - сказал он.

В октябре 2021 года "Сибур", "Самрук-Казына" и "Казмунайгаз" подписали соглашения о базовых условиях сотрудничества по нефтегазохимическим проектам в Казахстане. Стороны определили условия создания совместных предприятий на базе интегрированного газохимического комплекса. Речь идет о проекте строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, а также о строящемся заводе по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Доля участия "Сибура" в обоих совместных предприятиях составит 40%.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.