В номинации "Опора цифровизации" премии "Цифровые вершины" за два года заявили 174 проекта

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В номинации "Опора цифровизации" национальной премии IT-решений для повышения эффективности бизнеса и госструктур "Цифровые вершины" за два года заявили 174 проекта из 48 регионов страны. Об этом в пятницу на Гайдаровском форуме сообщила руководитель IT-комитета "Опоры России", вице-президент Softline по инвестициям Елена Волотовская.

"Мы вместе с вами несколько лет назад были инициаторами и, можно сказать, создали вместе премию "Опора цифровизации" - это как раз та премия в рамках "Цифровых вершин", которая направлена на поиск самых лучших решений, представленных малым и средним бизнесом для больших проектов цифровизации. То, что мы с вами видим, второй год подряд данная номинация является одной из самых многочисленных, проекты приходят из разных регионов, и за два года в этой номинации были заявлены 174 проекта из 48 регионов", - сказала она.

"Цифровые вершины" - первая национальная награда в IT-области, поощряющая лучшие отечественные решения для повышения эффективности. Ее цель - помочь лучшим отечественным разработчикам рассказать потребителям о своих преимуществах и пользе, которую они могут принести предпринимателям и государству. В номинации "Опора цифровизации" оцениваются недорогие и эффективные IT-решения от малого бизнеса, которые могли бы использовать власти регионов, федеральные органы исполнительной власти, бюджетные организации и другие структуры.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.