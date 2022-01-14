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Пандемия COVID-19

"Промомед" подала заявку на регистрацию препарата для лечения COVID-19

Лекарственная форма "Эсперавира" - капсулы 100 мг, 200 мг и 400 мг

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Промомед" подала заявку на регистрацию противовирусного препарата "Эсперавир" на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Согласно данным реестра, заявка подана 13 января. Лекарственная форма препарата - капсулы 100 мг, 200 мг и 400 мг.

30 декабря 2021 года "Промомед" подала заявку на регистрацию противовирусного препарата "Омнивир" на основе молнупиравира. 12 января разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата молнупиравир получила фармацевтическая компания "Фармасинтез".

Фармацевтическая компания "Промомед" создана в 2005 году. Компания занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов. В ее портфеле более 150 наименований лекарственных препаратов.

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РоссияПандемия COVID-19
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