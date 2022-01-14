Валовой региональный продукт Пермского края по итогам 2021 года вырастет на 5%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем валового регионального продукта (ВРП) Пермского края по итогам 2021 года, по предварительным подсчетам, составит 1,5 трлн рублей, что примерно на 5% выше показателя 2020 года. К 2030 году ВРП региона должен увеличиться на треть, сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Махонин на полях Гайдаровского форума.

"Мы стремимся к 1,5 трлн рублей внутреннего регионального продукта по итогам 2021 года, но наша задача до 2030 года выйти на 2 трлн рублей. Надеюсь, что колебание цен не нарушит наши планы", - сказал Махонин. В 2020 году ВРП составил чуть более 1,4 трлн рублей.

Он уточнил, что в регионе фиксируется рост индекса промышленного производства на уровне 5% по итогам 2021 года. Основные поступления в бюджет региона идут от машиностроения, переработки нефтегаза и калийных удобрений. "Рост поступлений в бюджеты позволил снизить и кредитную нагрузку, и заложить деньги на новые социальные обязательства, в том числе 1 млрд рублей в год дополнительно на лекарственное обеспечение населения", - добавил губернатор.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.