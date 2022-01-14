Мишустин: семейные предприятия составляют три четверти всего сегмента МСП в России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Среди всех малых и средних компаний в России три четверти составляют семейные предприятия, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу на пленарном заседании IV Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия".

"По данным Торгово-промышленной палаты, примерно три четверти всех малых и средних компаний России - именно семейные предприятия, которые достигли серьезного уровня благодаря упорному труду всех членов семьи. Это могут быть фермерские хозяйства, мебельные цеха, частные пекарни и магазины", - сказал глава правительства.

Он отметил, что участников таких предприятий объединяет любовь к своему делу и общие взгляды на многие вещи, что помогает добиваться результатов, при этом уделяется серьезное внимание качеству продукции и услуг.

"Семейный бизнес является основой экономик многих стран. Именно такие компании составляют две трети от общей численности предприятий во всем мире, обеспечивают от 70% до 90% годового глобального валового внутреннего продукта и от 50% до 80% занятости", - указал премьер.

По словам Мишустина, для западных экономик строить семейное дело - это обычная практика, именно из таких небольших предприятий выросли целые корпорации. "В России ситуация несколько отличается, семейный бизнес у нас моложе. Хотя раньше, в девятнадцатом, двадцатом веках, развитие нашей страны определяли как раз семейные подряды: торговые и промышленные, малые производственные мануфактуры, которые впоследствии стали крупными заводами и фабриками", - продолжил он. "Теперь такие традиции возрождаются", - подчеркнул Мишустин.

Он приветствовал всех участников и гостей форума и отметил, что мероприятие стало хорошей площадкой, где представители бизнеса, органов власти, эксперты могут обсудить вопросы, которые волнуют предпринимателей, поделиться опытом и историями успеха. Председатель правительства напомнил, что перед пленарным заседанием он осмотрел выставку таких предприятий. "Ваш пример подтверждает: в нашей стране семья - самая главная ценность", - резюмировал Мишустин.